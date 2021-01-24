«Может быть ранний Альцгеймер»: испытывающей проблемы с памятью Анфисе Чеховой сделали неутешительный прогноз

Российская телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у нее есть серьезные проблемы с памятью. На своей странице в Instagram она написала, что забывает дорогу, адреса, имена людей. Часто она не является на важные встречи и съемки, если не записала себе все в ежедневнике.

Журналисты 5-tv.ru обратились к замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната № 7 Анне Янаевой с просьбой рассказать о возможных причинах такого самочувствия у звезды.

«Ну во-первых, нужно знать, после чего появились эти симптомы. Может быть она перенесла какую-то инфекцию, и после нее появились такие симптомы. Тогда есть шанс, что это временное явление. Если, например, это появилось после какой-то проблемы с сосудами, как тяжелый гипертонический криз или какая-то черепно-мозговая травма, то исход уже будет другой. Но в любом случае ей надо попытаться лечиться, обратиться к специалисту. Сейчас очень много методов лечения проблем с памятью», — сказала медик.

Она отмела вариант с возможной деменцией, о котором в Instagram заявили подписчики телеведущей.

«Для деменции она все-таки еще молодая женщина. Деменция немножко попозже начинается. После 60 лет хотя бы. Может быть ранний Альцгеймер, никто не исключает. Но опять же, чтобы исключить болезнь Альцгеймера, нужно просто сделать МРТ головного мозга», — отметила врач.

Анна Янаева предположила, что озвучивание таких серьезных и даже страшных симптомов может быть просто пиаром. Что бы это ни было, Чеховой стоит посетить врача, считает специалист.

Замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната № 7 дала несколько советов тем, кто заметил у себя такие же симптомы, как и Анфиса Чехова. По словам Янаевой, если в проблемах виновата инфекция или травма — можно прибегнуть к внутривенным инъекциям специальными препаратами, которые пропишет врач. Также может помочь неотропная терапия. А если человек боится, что его настигла деменция, то нужно пройти полное обследование.

Напомним, ранее Чехова призналась, благодаря чему в 42 года чувствует себя гораздо более уверенной, чем в молодости, и к тому же выглядит лучше, чем в 20 лет.

Фото Instagram Анфисы Чеховой

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