28.10 / 28.28 34.01 / 34.33
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Не могла спать, меня трясло»: Леся Никитюк рассказала, как начала употреблять транквизаторы

11:55 24 января 2021
Леся Никитюк на съемках «Орла и Решки»

Украинская телеведущая Леся Никитюк вела передачу «Орел и решка» несколько сезонов подряд и покинула ее в 2016 году, так как больше не смогла выдерживать напряженный темп. Из-за тяжелых условий работы ей пришлось некоторое время принимать транквилизаторы, после чего понадобилась медицинская помощь. Об этом девушка рассказала в шоу «В гостях у Гордона», пишет Стархит.

«Я ела все, что не ели другие, участвовала во всем, в чем отказывались участвовать другие. Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Потом был минимальный курс гидазепама, потому что срывало уже… Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки», — призналась Леся.

Блондинка рассказала, что принимала транквилизаторы короткий период, однако они были просто необходимы. Во время путешествий жизнь Никитюк частенько оказывалась на волоске, и она только чудом оставалась невредимой. Так, например, во время высадки на ледник в Швейцарии телеведущая едва не лишилась головы.

В то же время Никитюк благодарна опыту, который она получила в шоу, однако не раз жизнь ведущей оказывалась на волоске во время опасных путешествий. Хоть она и увидела много стран, но мало что успела запомнить, так как темп жизни и съемок был очень быстрым.

Напомним, в «Орле и решке» сменилось много ведущих. Сейчас уже готов 25-й сезон шоу, который ведут Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Однако Леся иногда ностальгирует по временам своих экстремальных телепутешествий.

А еще Никитюк не скрывает, кому обязана своей телевизионной карьерой.

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Оля Полякова на сцене

"Приехала, и стала скрывать следы ума": Оля Полякова рассказала, как приходит в себя после отпуска на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер