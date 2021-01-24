"Не могла спать, меня трясло»: Леся Никитюк рассказала, как начала употреблять транквизаторы

Украинская телеведущая Леся Никитюк вела передачу «Орел и решка» несколько сезонов подряд и покинула ее в 2016 году, так как больше не смогла выдерживать напряженный темп. Из-за тяжелых условий работы ей пришлось некоторое время принимать транквилизаторы, после чего понадобилась медицинская помощь. Об этом девушка рассказала в шоу «В гостях у Гордона», пишет Стархит.

«Я ела все, что не ели другие, участвовала во всем, в чем отказывались участвовать другие. Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Потом был минимальный курс гидазепама, потому что срывало уже… Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки», — призналась Леся.

Блондинка рассказала, что принимала транквилизаторы короткий период, однако они были просто необходимы. Во время путешествий жизнь Никитюк частенько оказывалась на волоске, и она только чудом оставалась невредимой. Так, например, во время высадки на ледник в Швейцарии телеведущая едва не лишилась головы.

В то же время Никитюк благодарна опыту, который она получила в шоу, однако не раз жизнь ведущей оказывалась на волоске во время опасных путешествий. Хоть она и увидела много стран, но мало что успела запомнить, так как темп жизни и съемок был очень быстрым.

Напомним, в «Орле и решке» сменилось много ведущих. Сейчас уже готов 25-й сезон шоу, который ведут Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Однако Леся иногда ностальгирует по временам своих экстремальных телепутешествий.

А еще Никитюк не скрывает, кому обязана своей телевизионной карьерой.

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