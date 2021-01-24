«Черная полоса длится почти год»: Лере Кудрявцевой посоветовали начать бороться со сглазом

Российская певица Наталья Штурм, которая любит помогать подругам советами и «расследованиями», считает, что черная полоса в жизни телеведущей Леры Кудрявцевой связана с тем, что звезду сглазили, пишет РИА ФАН.

Так, недавно знаменитость была инфицирована коронавирусом прямо перед поездкой на отдых в Дубай. А теперь — сломала крестец и оказалась в инвалидном кресле.

Наталья Штурм пояснила, что такое случается с публичными людьми — многие им завидуют и желают неудачи. А известная открытость и доброжелательность Леры Кудрявцевой делают ее легкой мишенью для черных колдунов.

«Надо ставить защиту или не выносить в публичное пространство свои успехи, богатство, счастье. Недаром говорят, что счастье любит тишину. Две-три подруги искренне порадуются, другие отполируют все недостатки, но самые страшные это третьи — так называемые черные маги», — заявила Наталья.

Штурм напомнила, что беды у Леры начались не вчера — сначала ее уволили с Муз-ТВ, потом заболела мама в оккупированном Крыму.

«Можно говорить „черная полоса“, но она длится уже почти год. Я считаю, что это сглаз, порча. Сама не верила, что так возможно сделать. Но потом убедилась», — рассказала Штурм.

В жизни Штурм тоже была похожая история. С порчей певица, по ее мнению, столкнулась еще во время брака с Игорем Павловым, когда их квартиру «обчистили».

«Мы поставили на прослушку бывшую жену Игоря. И тогда же сразу выяснили, какая там ведется „работа“ по уничтожению нас», — поделилась певица.

Затем был инфаркт у Павлова, и постепенно отношения знаменитостей окончательно испортились.

«Наша жизнь наладилась на два-три года. Дальше все было, как говорил маг: я, не выдержав пьянства мужа, избиений и ревностных скандалов, сбежала от него и 14 лет через суды пыталась урегулировать наши отношения в части ребенка. Негатив от этого человека продолжается до сих пор», — призналась Штурм.

Поэтому, возможно, Лера и прислушается к советам подруги.

Как писали «ФАКТЫ», ранее телеведущая Лера Кудрявцева получила серьезную травму — знаменитость упала и сломала крестец. В своем Instagram она опубликовала видео в инвалидной коляске.

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