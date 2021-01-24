Большие встречаются редко: Агата Муцениеце пошутила про размер достоинства своего бывшего супруга

Российская актриса Агата Муцениеце пошутила про размер мужского достоинства своего бывшего мужа и коллеги по цеху Павла Прилучного. Она коснулась этой темы в эфире шоу «МамBook» на своем YouTube-канале, пишет РенТВ.

В программе актриса рассказала, что ей тяжело далось рождение двоих общих детей пары — сына Тимофея и дочери Мии. По ее словам, после родов ей пришлось восстанавливать свой организм, а со стороны мужа поддержки не было. Агата также обсудила вопрос интимных отношений после родов.

«Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему», — сказала она.

В Сети зрители расценили слова Агаты Муцениеце как насмешку над бывшим мужем Павлом Прилучным. Поклонники неоднозначно отнеслись к этому пассажу актрисы. Одни похвалили ее, другие раскритиковали.

Это была не единственная шутка в адрес Прилучного. Так, гостья шоу, певица Анна Седокова, не могла вспомнить его имя, что показалось актрисе смешным.

«Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да и пошел он», — сказала Агата.

Напомним, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с июля 2011 года. В январе прошлого года актриса внезапно объявила о намерении развестись с мужем, но уточняла, что все еще любит его. Их брак был официально расторгнут в июне. При этом в СМИ появилась информация, что якобы причиной расставания стал роман Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. В конце декабря СМИ сообщили, что 33-летний Прилучный якобы изменяет 34-летней новой возлюбленной с другими актрисами.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Муцениеце опубликовала в Instagram пост, по мнению фолловеров, адресованный актрисе Мирославе Карпович.

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