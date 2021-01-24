Обратился к врачам с сильной болью: бывший жених Бузовой Дава попал в больницу

В жизни известного рэпера Давида Манукяна, кажется, наступила черная полоса — несколько дней назад Ольга Бузова объявила о расставании с ним, а 24 января стало известно, что Дава был доставлен в одну из клиник с травмой, пишет «СтарХит».

Участник шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» во время репетиции серьезно повредил руку. Уже в больнице, куда Дава обратился с сильной болью, врачи диагностировали у артиста вывих в плечевом суставе. Кажется, во время репетиции мужчина думал совсем не о танцах…

Как писали «ФАКТЫ», недавно Ольга Бузова сделала шокирующее заявление: «Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи». Пост, в котором телезвезда объявила о расставании с бойфрендом, собрал более миллиона лайков. Несмотря на то, что Бузова рассказала немало подробностей о конфликтах с Манукяном, сам Давид до сих пор предпочитает не комментировать разрыв.

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