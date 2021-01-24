На волосок от гибели: Владимир Винокур и Лев Лещенко чудом не погибли в страшном кораблекрушении

Российский певец Лев Лещенко, пытавшийся однажды покончить жизнь самоубийством из-за коронавируса, мог погибнуть задолго до распространения инфекции в мире.

В августе 1986 года он вместе с юмористом Владимиром Винокуром чудом выжили после кораблекрушения парохода «Адмирал Нахимов» недалеко от Новороссийска, пишет «Собеседник».

Тогда в результате трагедии погибло 423 человека из 1234, находившихся на борту. Как оказалось, Винокур и Лещенко тоже должны были быть в числе пассажиров, но на несколько минут опоздали к отправлению. Владимир Винокур до сих пор не может сдержать эмоций, вспоминая ту историю.

«В моей жизни было немало сложных ситуаций: тяжелые операции, аварии, пароход „Адмирал Нахимов“, на котором мы с Левой Лещенко должны были плыть, но опоздали… А на следующее утро узнали о чудовищной аварии и сотнях погибших», — признался Винокур.

В отличие от многих артистов, шоумен не жалуется на положение, а старается смотреть на все с оптимизмом и поддерживает свой коллектив.

Напомним, в последнее время несчастья преследуют известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву. Теледиву сначала уволили с Муз-ТВ, потом заболела ее мама в оккупированном Крыму. Перед поездкой на отдых в Дубай, Кудрявцева заразилась коронавирусом. А недавно сломала крестец и оказалась в инвалидном кресле.

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