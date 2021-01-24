"Спасибо тебе за чудо": вдова Бориса Грачевского трогательно обратилась к нему на 7-й день после похорон

Молодая вдова режиссера Бориса Грачевского трогательно обратилась к покойному на седьмой день после его похорон. Актриса Екатерина Белоцерковская разместила в своем микроблоге нежную запись, обращенную к отошедшему в лучший мир худруку «Ералаша», пишет «Стархит».

В ней женщина призналась, что 14 января для нее навсегда остановилась жизнь.

«Семь дней с твоих похорон. А я так и не могу в это поверить. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель — холодная земля. Каждый раз приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя», — отметила Белоцерковская.

Напомним, что именно 14 января Борис Юрьевич скончался от последствий Covid-19. Пара воспитывала сынишку Филиппа, который появился на свет в апреле прошлого года. Екатерина поблагодарила покойного режиссера за такого замечательного малыша.

«Спасибо тебе за это чудо. Если бы не было его, я не знаю, чтобы со мной было», — добавила Белоцерковская.

Ранее друзья семьи рассказывали, что сейчас Екатерина находится в пограничном состоянии, практически перестав общаться с окружающими.

Как писали «ФАКТЫ», вдова часто ходит на Троекуровское кладбище к могиле любимого. Посетила погост Екатерина и в пятницу, 22 января — на девятый день после смерти мужа. В Instagram молодая женщина поделилась новым снимком могилы Бориса Грачевского. Она все так же утопает в цветах — букетов за последние дни стало еще больше.

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