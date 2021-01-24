28.12 / 28.27 34.04 / 34.30
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Спасибо тебе за чудо": вдова Бориса Грачевского трогательно обратилась к нему на 7-й день после похорон

15:17 24 января 2021
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская

Молодая вдова режиссера Бориса Грачевского трогательно обратилась к покойному на седьмой день после его похорон. Актриса Екатерина Белоцерковская разместила в своем микроблоге нежную запись, обращенную к отошедшему в лучший мир худруку «Ералаша», пишет «Стархит».

В ней женщина призналась, что 14 января для нее навсегда остановилась жизнь.

«Семь дней с твоих похорон. А я так и не могу в это поверить. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель — холодная земля. Каждый раз приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя», — отметила Белоцерковская.

Напомним, что именно 14 января Борис Юрьевич скончался от последствий Covid-19. Пара воспитывала сынишку Филиппа, который появился на свет в апреле прошлого года. Екатерина поблагодарила покойного режиссера за такого замечательного малыша.

«Спасибо тебе за это чудо. Если бы не было его, я не знаю, чтобы со мной было», — добавила Белоцерковская.

Ранее друзья семьи рассказывали, что сейчас Екатерина находится в пограничном состоянии, практически перестав общаться с окружающими.

Как писали «ФАКТЫ», вдова часто ходит на Троекуровское кладбище к могиле любимого. Посетила погост Екатерина и в пятницу, 22 января — на девятый день после смерти мужа. В Instagram молодая женщина поделилась новым снимком могилы Бориса Грачевского. Она все так же утопает в цветах — букетов за последние дни стало еще больше.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер