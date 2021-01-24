Платье у Тины взяла напрокат? MARUV в розовом мини рассказала о своих "нескромных" желаниях

Певица MARUV продолжает приятно проводить время в Объединенных Арабских Эмиратах, осваивая понемногу не только городские ландшафты Дубая, но и пустыни.

Похоже, увиденное настолько потрясло девушку, что она впала в философские размышления.

«Планета Земля удивительная! Пустыни, леса, горы, степи и все такое разное, такое особенное и такое красивое», — написала певица в своем Instagram.

Пустыня, помимо впечатлений, навеяла на певицу и более материальные желания.

«После этой поездки я теперь хочу себе мотык и клип в пустыне», — отметила путешественница. И даже привела первые кадры будущего клипа.

Сразу же после этого певица заявила, что соскучилась по зиме и холодам. Она даже посетила специальный зимний парк.

Некоторые подписчики удивились такой переменчивости девушки и даже заподозрили, что она одолжила платье у своей коллеги по сцене Тины Кароль.

Но большинство фанатов похвалили неугомонную путешественницу и заявили, что ждут ее в Украине.

Напомним, ранее MARUV показала тверк на концерте популярного рэпера Моргенштерна и научила ругаться по-украински российского блогера Романа Каграманова.

Фото Instagram/maruvofficial

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