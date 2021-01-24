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Шоу-бизнес

Захватывает дух: внучка Софии Ротару показала свой удивительный "утренний ритуал"

16:50 24 января 2021
София Евдокименко

Внучка Софии Ротару София Евдокименко показала накануне в Instagram свой «утренний ритуал», который выполняет на берегу сурового моря.

Так как в посте отсутствует геолокация, поклонники теряются в догадках, где сейчас находится девушка — в Одессе, Аргентине или на Фолклендских островах.

Несмотря на сильный ветер и низкую температуру Соня бодро гуляет по пляжу.

«Take a deep breath» («Дышите глубже»). Утренний ритуал! Ловлю лучи солнца, наслаждаюсь морским простором", — подписала она видео.

Конечно, поклонники поспешили рассыпаться в комментариях.

Напомним, что внучка Софии Ротару живет и учится в США, где занята на съемках и работает в качестве модели.

Как писали «ФАКТЫ», на днях внучка Софии Ротару похвалилась в соцсетях видео с отдыха в США. В кадре они с женихом — Денисом Жадановым — позируют на берегу холодного Атлантического океана (там сейчас температура воздуха около 2 градусов мороза по Цельсию).

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