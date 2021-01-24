"Помогите выбрать пол ребенка": певица Монеточка показала свой округлившийся животик

Певица из российского Екатеринбурга Елизавета Гырдымова (известна под сценическим псевдонимом Монеточка) выложила в своем Instagram фотографию, попросив подписчиков выбрать пол будущего ребенка.

22-летняя исполнительница хита «Если бы мне платили каждый раз» стоит с беременным животом на фоне окна.

«Помогите выбрать пол ребеночка», — написала Монеточка.

Похоже, что в беременность Монеточки не поверил никто. Пользователи сети с юмором отреагировали на пост, став предлагать необычные варианты. «Копеечка», «Зачем пол, лучше ¾», «Рожаем альбом», «Теперь копилочка», «Банкнота», «Пельменями объелась, наверно» — соревнуются в остроумии подписчики.



Напомним, что в декабре прошлого года Елизавета Гырдымова вышла замуж. Ее избранником стал композитор Виктор Исаев. По информации СМИ, брак был зарегистрирован в Сочи. Сейчас пара демонстрирует идиллию.

Пока что возлюбленные всерьез не высказывались по поводу возможного пополнения в семье, однако фанаты считают это маловероятным. Не секрет, что как Гырдымова, так и Исаев хотят вначале построить карьеру, а только потом задумываться о потомстве.

Фото Instagram/monetochkaliska

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