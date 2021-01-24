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Шоу-бизнес

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал "секретный туннель" под своим замком

18:20 24 января 2021
Пугачева, Галкин и дети

Юморист Максим Галкин, часто публикующий в сети ролики из жизни своих двойняшек Лизы и Гарри, решил изменить традиции, и показал «секретный туннель», проложенный под его резиденцией в подмосковной деревне Грязи.

По словам артиста, накануне в доме расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом. К починке Галкин привлек Гарри, попутно показав ему «казематы».

«Расшаталась пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадки. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге», — сообщил под роликом Галкин.

В процессе ремонта мужчинам потребовалась дощечка, которая лежала в подсобке. Чтобы добраться туда, юморист показал наследнику тайный подземный туннель. Судя по всему, мальчик был в восторге. Он бежал и прыгал по «казематам», а потом попросил пригнувшегося папу встать. Как ни странно, туннель оказался таким высоким, что Галкин смог подняться в полный рост.

Пост Галкина собрал множество положительных отзывов. Фолловеры пишут о правильном воспитании детей.

Напомним, ранее Галкин показал, как дети проводили лето. Особенно пользователей сети умилил массаж, который Лиза сделала папе, а также ее фото с пирожком на завтрак.

Фото Instagram/maxgalkinru

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