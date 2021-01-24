"Шикарная женщина": Анфиса Чехова поразила снимком в кружевном белье

Страдающая от деменции российская телеведущая Анфиса Чехова восхитила подписчиков своим новым соблазнительным фото.

На своей официальной странице в Instagram она поделилась пикантным кадром в роскошном белье.

Бюстгальтер и трусики, расшитые черным кружевом, подчеркнули достоинства фигуры ведущей. Образ дополнил нежный макияж с акцентом на губы.

«Слишком умная, слишком амбициозная. Изменись, повернись ко мне слабой своей стороной!». Я так много менялась, что вижу теперь осознанно: «Оставайся лишь с тем, с кем ты можешь остаться собой!», — подписала звезда пост собственными стихами.

Некоторые поклонники восхитились смелостью любимицы.

«Шикарная женщина», «Очень красиво. На шикарном теле — шикарное белье», «Такую фигуру прятать нельзя», «Вы — идеальная», — пишут они.

В то же время нашлись и те, кто решил покритиковать Анфису.

«Вечно голая», «Умная, интересно послушать, но фото в нижнем белье портит картину восприятия интеллектуальной личности», — возмутились эти фолловеры.

Оказалось, что для них Чехова приготовила «ответочку».

«То есть мудреца от глупца, по-вашему, отличает лишь наличие одежды?» — парировала телеведущая.

Напомним, что Чехова воспитывает восьмилетнего сына Соломона, которого родила от актера Гурама Баблишвили. Супруги расстались весной 2017 года.

Анфиса уже пережила все потрясения, связанные с разводом, и призналась, что сейчас чувствует себя гораздо более уверенной, чем в молодости, и к тому же выглядит лучше, чем в 20 лет.

Фото Instagram/achekhova

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