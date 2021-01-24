«Не хочу сглазить»: дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что уезжает из России

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, которая очень переживает за своих близких, в последнее время начала чаще общаться со своими поклонниками.

Девушка в Instagram Stories внезапно объявила, что собирается уехать. Она утвердительно ответила на вопрос поклонника о желании отправиться в путешествие.

«Да, совсем скоро, но пока не хочу говорить куда, чтобы не сглазить», — уточнила Анна, намекнув в последующей публикации, что давно мечтала посетить Японию.

Дочь исполнительницы главной роли в ситкоме «Моя прекрасная няня» ответила и на другие вопросы фанатов.

Девушка рассказала, что сталкивалась с депрессией, которая развилась у нее после крупного стресса. Она не уточнила, о какой проблеме идет речь, однако фанаты знают, что Анна очень переживает за звездную маму. Анастасия Заворотнюк уже больше двух лет сражается с опухолью головного мозга.

Наследница артистки подчеркнула, что считает себя оптимистом, но все же может справиться не со всеми сложностями. Позже девушка написала, что здоровье близких является одной из важнейших составляющих счастья для нее.

Недавно Анна впервые за долгие месяцы нарушила молчание и рассказала о состоянии своей звездной мамы. При этом девушка резко ответила на вопрос одного из фолловеров по поводу того, что в сеть не выкладывают фотографию актрисы.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

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