Странная выходка: в сети осудили попытку Ирины Шейк "поставить" ногу на голову мамы

На днях мама российской модели Ирины Шейк (в девичестве Шайхлисламовой) Ольга отпраздновала очередной день рождения. Ирина посвятила этому событию пост в Instagram, поделившись с подписчиками редкими снимками с матерью.

Женщины позировали, держа друг друга в объятиях.

На некоторых кадрах Ольга предстала на отдыхе одна. Женщина расположилась на шезлонге у столика с различными блюдами.

«Счастливого дня рождения, мамылзик», — шуточно подписала фотографии Ирина, раскрыв тем самым домашнее прозвище родительницы.

Поклонники супермодели присоединились к поздравлениям. Они пожелали Ольге крепкого здоровья и успехов во всех делах.

В то же время один из кадров вызвал негативную реакцию у интернет-пользователей. На нем Ирина «поставила» ногу прямо на голову матери, пока та спускалась в водоем по деревянной лестнице.

«Я, наверное, чего-то не понимаю. Разве так можно с мамой?», «Ногу с маминой головы я бы все же убрала…», «Ирина, как посмела?», «Зачем так? Где же уважение к старшим?» — недоумевали фолловеры.

Напомним, что сама Ирина тоже недавно отмечала свой день рождения — 6 января ей исполнилось 35 лет. Настоящее имя модели Ирина Валерьевна Шайхлисламова. Она родом из Челябинской области России.

Шейк состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. Была замужем за голливудским красавцем Брэдли Купером, входящим в тройку самых привлекательных людей в мире. У пары есть дочь Лея. Брак был расторгнут в 2019 году. Манекенщица вместе с дочкой живет в США.

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