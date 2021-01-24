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Шоу-бизнес

Похудевший на 112 кило Максим Фадеев подаст в суд на "разоблачившего" его диетолога

21:44 24 января 2021
Максим Фадеев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, сбросивший более 100 килограммов веса, пригрозил подать в суд на известного врача-диетолога Алексея Ковалькова, заявившего, что похудение продюсера связано с хирургическим вмешательством.

В своем Instagram музыкант опубликовал видео, в котором прокомментировал обзор Ковалькова, потребовал извинений и пригрозил судебными мерами.

«Мое похудение глазами доктора Ковалькова», — написал Фадеев.

Музыкант опроверг информацию о том, что он якобы сделал абдоминопластику, и заверил, что не делал никаких операций и за 1,4 года самостоятельно похудел на 112 килограммов «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине».

Также он напряг икроножную мышцу, показав, что слова доктора о полной потере мышечной массы не соответствуют действительности.

Фадеев обвинил Ковалькова в нарушении врачебной этики, заявив, что тот некорректно ведет себя по отношению к другим звездам эстрады.

«Вы, конечно, наговорили себе на приличный срок, потому что все, что высказали, тотальная ложь», — заключил продюсер.

Напомним, у Фадеева врожденный порок сердца. Проблемы со здоровьем он испытывает с детства. Однажды даже перенес клиническую смерть. Бороться с лишним весом Фадеев начал в конце 2019 года.

Фото Instagram/fadeevmaxim

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