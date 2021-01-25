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Шоу-бизнес

«Почему у еврея на уме?» Саливанчук вызвала недоумение нюансом в загадке

7:56 25 января 2021
Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук, недавно решившаяся на болезненную процедуру ради красоты, показала в Instagram шикарное фото и задала подписчикам необычный вопрос.

«Что используют в хоккее, у еврея на уме, у женщины на теле и на шахматной доске?», — поинтересовалась артистка и пообещала подарок тому, кто отгадает загадку.

Большинство фанатов Анны дали правильный ответ. У некоторых при этом возник дополнительный вопрос.

Напомним, Анна Саливанчук в сентябре 2020 года во второй раз стала мамой. Артистка недавно рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитывать двух сыновей.

Фото Instagram/salivanchuk.anna

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