Кортни Кардашьян тайно закрутила роман с барабанщиком

Старшая из пяти сестер Кардашьян-Дженнер нашла новую любовь. 41-летняя модель, телезвезда и бизнесвумен Кортни Кардашьян закрутила тайный роман с 45-летним Трэвисом Баркером — барабанщиком американской панк-рок группы Blink 182.

Как сообщает издание People, Кортни и Трэвис, которые живут по соседству, знакомы уже давно и долгое время были друзьями. Но теперь их отношения приобрели романтический характер. Они встречаются около двух месяцев. Баркер и Кардашьян провели вместе выходные в дома матери Кортни Крис Дженнер в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

Музыкант с 2004 по 2008 год был женат на Шанне Моаклер — модели, актрисе и телезвезде, которая в 1995 году завоевала титул «Мисс Нью-Йорке» и заняла второе место на конкурсе «Мисс США». В браке родилось двое детей — дочь Алабама и сын Лэндон, которым сейчас 15 и 17 лет, соответственно. У Шанны также есть 21-летняя дочь Атиана от отношений с боксером Оскаром Де Ла Хойя.

У Кортни, состоявшей с 2006 по 2015 год в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком, имеется трое детей — 11-летний Мэйсон, восьмилетняя Пенелопа и шестилетний Рейн. С 2016 по 2018 год Кардашьян встречалась с боксером Юнесом Бенджимом, который моложе ее на 14 лет.

В 2019 году в ответ на слухи о своем романе с Кортни Баркер отвечал, что глубоко привязан к ней и ее семье, но их отношения чисто платонические. «Она просто мой близкий друг», — утверждал он.

Трэвис Баркер

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