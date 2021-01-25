Прибывшую в Россию Марию Максакову рассмешила «дебильная сенсация»

На российском телеканале НТВ в воскресенье, 24 января, вышла программа «Новые русские сенсации» под названием «Максакова. Тайное возвращение в Россию».

В сюжете показали, как оперная певица и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, переехавшая в 2016 году в Украину, тайно вернулась в РФ. Певица вышла из самолета в московском аэропорту «Внуково», на ее лице были большие очки и маска.

В сюжете говорится, что оперная певица 23 января тайно прилетела в Россию через Стамбул и теперь полна решимости начать новую жизнь.

Украинская телеведущая Наталья Влащенко созвонилась с Максаковой — та сообщила, что якобы через 10 дней приедет обратно в Украину, где ее ожидает маленький сын.

Сама певица опубликовала у себя в Instagram ролик, где она поет на Красной площади.

Под видео появились разного рода комментарии — от одобрительных от того, что певица вернулась на родину, до упреков, издевательств и даже оскорблений.

Максакова сдержанно отреагировала на шум вокруг ее персоны.

Напомним, экс-депутат Госдумы Мария Максакова покинула Россию вместе со своим мужем, Денисом Вороненковым в декабре 2016 года, переехав в Киев и получив разрешение на проживание в Украине. В марте 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Мария Максакова осталась жить и работать в Киеве.

Следствие установило, что заказчиком убийства Вороненкова был бывший муж Максаковой — Владимир Тюрин, действовавший в связке с ФСБ России.

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