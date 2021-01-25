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Шоу-бизнес

Ани Лорак «ретировалась» из Киева

9:03 25 января 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак, в начале января приехавшая в Украину и прогулявшаяся по «морозному» Киеву, отбыла обратно в Москву, где живет и работает уже более пяти лет.

В сториз в Instagram она выложила несколько коротких видеороликов. Сначала — в терминале аэропорта «Борисполь», а затем и в самолете. Видео снято 24 января.

В Украине Ани Лорак встретилась с родными. Так, она выложила в сеть фото с младшим братом Андреем, спросив у фолловеров, похожи они с родственником или нет. А еще показала довольно редкое фото — селфи с мамой. В свое время женщина, оставшись без мужа и оказавшись в сложной финансовой ситуации, была вынуждена отправила детей — Каролину и ее братьев — в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах. Там будущая певица воспитывалась до 7 класса. У Каролины было три брата, старший из которых, Сергей, погиб во время войны в Афганистане.

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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