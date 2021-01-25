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Шоу-бизнес

Комик Александр Шаляпин найден мертвым с порезанными венами в Москве

9:31 25 января 2021
Александр Шаляпин

В Москве обнаружили тело комика Александра Шаляпина — по предварительным данным, 41-летний стендапер покончил с собой.

Как передает «Life Shot», тело Шаляпина обнаружила его жена, вернувшаяся домой с дачи. Открыв дверь, женщина увидела в квартире следы крови, побоялась заходить туда одна и позвонила знакомому. Вместе они обнаружили Александра мертвым. У него была повреждена рука.

Супруга комика рассказала, что у мужа лет 20 были проблемы с алкоголем, а последние годы он находился на лечении в клинике в Белгороде. В Москву он приехал несколько дней назад.

«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился! У нас были подтвержденные концерты на февраль…», — заявил изданию менеджер Александра Шаляпина.

Сообщается, что стендапер был участником Stand Up Show, а также снимался в фильмах «Женщины против мужчин», «Сваха» «Глухарь-2» и другие.

Напомним, что недавно чудовищным образом покончила с собой американо-китайская светская львица, миллионерша и бизнес-леди Луо Лили — она выбросилась из окна, держа на руках свою пятимесячную дочь. Они обе погибли.

Фото Александра Шаляпина из социальных сетей.

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