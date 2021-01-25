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Шоу-бизнес

«Нам нужен еще один»: Эллерт показал отношение к сыну «холостячки» Мишиной

9:31 25 января 2021
Эллерт и Мишина

Актриса Ксения Мишина рассказала о любви к своему сыну Платону и порадовалась вместе с мальчиком, как он ловко собрал конструктор LEGO.

«Если и есть в жизни человека ангелы-хранители, то в моей таким человеком является сынок. Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества которые я получила в награду за путь материнства!» — написала Мишина. ⠀

Актриса добавила, что старается принимать ребенка таким, как он есть, не переделывать, не ставить за него детальки LEGO, а дать ему ощущение защищенности и знание того, что в трудную минуту мама всегда поможет.

«Да бывает сложно, но чаще легко. У нас есть доверие и дружба и мы всегда стараемся договориться! Но пока я вижу, как горят его глаза, которыми он смотрит на меня, я самая счастливая на свете», — добавила Мишина.

На пост «Холостячки» отреагировал ее избранник Александр Эллерт. Мужчина дал понять, что собирал LEGO вместе с сыном Мишиной 9-летним Платоном и у них сложились хорошие отношения. Эллерт также сообщил, что «нужен еще один», намекая на еще одного малыша.

Фанаты пары переживают, как сложились отношения Эллерта и Платона, хотят их общее фото.

Напомним, недавно Ксения Мишина засомневалась в чувствах своего избранника Александра Эллерта. Актриса не верит, что Эллерт влюбился в нее с первого взгляда.

Между тем, победитель «Холостячки», похоже мечтает об общих детях с Ксенией. Он даже выложил в сеть фотографии и показал, как могут выглядеть их малыши.

Фото Instagram/misha.k.ua

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