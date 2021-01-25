Сын Михаила Ефремова пытался покончить с собой

Сын осужденного актера Михаила Ефремова Никита в интервью Ксении Собчак рассказал, что пытался покончить жизнь самоубийством.

По словам мужчины, это была не показушная, а реальная «холодная» готовность совершить суицид. Тогда актеру было около 20 лет, а натолкнули его на страшную мысль боль и отчаяние.

На вопрос журналистки, как разрешилась ситуация, Никита ответил, что частично у него не получилось задуманное до конца и рядом оказался человек, который спас его.

«Для меня страшное в этих ситуациях — это невозможность обратиться за помощью», — сказал Ефремов.

Позже мужчина стал понимать, что ему было необходимо пройти через подобный кризис. Он признался, что в его жизни стали происходить изменения, когда он понял, что ему необходима чья-то помощь, что он сам с ситуацией не справится.

По словам, Никиты он находился в своеобразной скорлупе и о происходящем внутри него не мог поговорить ни с мамой, ни со своим звездным отцом. Но родителей в своем состоянии парень не винил.

«Смерть — одно из важнейших событий в судьбе каждого человека и встретить ее осознанно, а не в конвульсиях, это действительно то, чего бы я хотел», — сообщил артист.

Напомним, отец Никиты, российский актер Михаил Ефремов, признанный виновником смертельного ДТП, отбывает срок в колонии Белгородской области. Там он обучается швейному делу. Недавно артист заболел. Как выяснилось еще на суде, у Ефремова целый букет хронических недугов.

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