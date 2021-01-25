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Шоу-бизнес

«Еще красивее стала»: Дженнифер Лопес похвасталась моложавостью, позируя с принтом своего портрета 20-летней давности

10:22 25 января 2021
Дженнифер Лопес

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, выступавшая на инаугурации нового президента США Джо Байдена, опубликовала в Instagram серию своих снимков в топе с принтом ее собственного фотопортрета, сделанного в 2001 году. Таким образом она отметила 20-летие выпуска своего второго альбома — J.Lo. И поблагодарила фанатов за любовь и поддержку.

Подписчики не только поздравили Джей Ло с юбилеем, но и отметили, что спустя двадцать лет она выглядит не хуже, чем была, и стала даже еще красивее.
«Вечно молодая!», «Все такая же девочка», «Выглядишь на 20 лет», «Для тебя время течет вспять» — писали в комментариях. Кто-то сравнивал ее с героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», который с возрастом молодел.

2001 год

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нереально моложавую Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса — звезда дала онлайн-троллям ответ.


Фото Instagram

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