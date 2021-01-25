Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина опубликовала Instagram очередное семейное фото.

На снимке Екатерина с мужем Богданом смотрят влюбленными глазами друг на друга. Молодой мужчина одной рукой обнял жену. Но фотограф не учел того, что у Богдана в кармане брюк остался смартфон, что делает неидеальным романтическое фото.

Подписчикам Екатерины снимок понравился. Они пожелали паре любви и счастья, а также двоих деток в этом году.

Екатерина стала чаще публиковать в своем микроблоге фото с мужем после того, как ее подписчики удивлялись отсутствию семейных снимков у нее на странице.

Напомним, недавно жена Богдана Марченко показала в сети нового члена своей семьи.

Фото Instagram/90_katerina60

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