28.09 / 28.29 33.97 / 34.38
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

11:14 25 января 2021
Богдан и Екатерина

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина опубликовала Instagram очередное семейное фото.

На снимке Екатерина с мужем Богданом смотрят влюбленными глазами друг на друга. Молодой мужчина одной рукой обнял жену. Но фотограф не учел того, что у Богдана в кармане брюк остался смартфон, что делает неидеальным романтическое фото.

Подписчикам Екатерины снимок понравился. Они пожелали паре любви и счастья, а также двоих деток в этом году.

Екатерина стала чаще публиковать в своем микроблоге фото с мужем после того, как ее подписчики удивлялись отсутствию семейных снимков у нее на странице.

Напомним, недавно жена Богдана Марченко показала в сети нового члена своей семьи.

Фото Instagram/90_katerina60

2740

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер