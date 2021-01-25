Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии
Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина опубликовала Instagram очередное семейное фото.
На снимке Екатерина с мужем Богданом смотрят влюбленными глазами друг на друга. Молодой мужчина одной рукой обнял жену. Но фотограф не учел того, что у Богдана в кармане брюк остался смартфон, что делает неидеальным романтическое фото.
Подписчикам Екатерины снимок понравился. Они пожелали паре любви и счастья, а также двоих деток в этом году.
Екатерина стала чаще публиковать в своем микроблоге фото с мужем после того, как ее подписчики удивлялись отсутствию семейных снимков у нее на странице.
Напомним, недавно жена Богдана Марченко показала в сети нового члена своей семьи.
Фото Instagram/90_katerina602740
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