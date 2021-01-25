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Шоу-бизнес

«Подумала, тетя Влада»: Регину Тодоренко раскритиковали за морщины

11:31 25 января 2021
Регина Тодоренко

Певец Влад Топалов выложил в соцсети радостное фото с супругой, телеведущей Регионой Тодоренко, а подписчики попеняли паре на то, что они… «морщинистые».

«Лучшие времена в нашей жизни в этом году! Удивительные люди! Фантастическая еда! Семейное время! Время от времени желая убить друг друга, но любя еще больше! Такова жизнь», — так комментирует фото, сделанное на Бали и выложенное в Instagram, Влад Топалов.

Некоторые фолловеры написали о морщинах радостно улыбающейся пары. А одна из подписчиц сравнила телеведущую с «тетей Влада».

Кстати, телеведущую уже критиковали за внешний вид. Так, одной из подписчиц не понравилось, как Регина выглядела во время фотосессии в постели.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как сильно поранила ногу, занимаясь серфингом. Ее экстренно госпитализировали. «Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — жаловалась телеведущая.

Фото Регины Тодоренко из социальных сетей.

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