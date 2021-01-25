Горбунов обрадовал ненавистников Винника «плохим фото»

Телеведущий Юрий Горбунов выложил в сеть «лечебное фото» с певцом Олегом Винником, порадовав как поклонниц «повелителя волчиц», так и тех, кто таковыми не является.

«Фото с повелителем волчиц. Прикладывайте слабые места — фото лечебное», — пошутил Юрий Горбунов, опубликовав фотографию с Олегом Винником в Instagram.

На фото Олег Винник выглядит несколько уставшим — заметны мешки под глазами певца. Возможно, именно на это обратила внимание одна из подписчиц Горбунова, заметившая, что не является поклонницей певца и посему радуется «плохому фото».

Напомним, что Олег Винник недавно выступил в образе Буйвола на шоу «Маска». По его словам, в костюме было очень жарко было жарко и неудобно. «В маске — как под колпаком: невероятно интересно, но такое впечатление, что ты находишься в животе кашалота. Когда сняли маску, на мне не осталось ни одного сухого места», — делился впечатлениями от выступления певец.

Фото Юрия Горбунова из социальных сетей.

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