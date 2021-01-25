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Шоу-бизнес

«Дизель шоу» будет транслироваться на канале друзей Путина, — СМИ

11:53 25 января 2021
«Дизель шоу» продалось каналу друзей Путина
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

С 8 февраля на российском канале «Че!» (СТС Медиа) будет транслироваться юмористическое концертное шоу от «Дизель Студио» — «Дизель Шоу». Соответствующий анонс уже выходит на российском канале, сообщает «Зеркало недели».

Издание отмечает, что представители «Дизель шоу» пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

При этом речь не идет о продаже лицензии на формат шоу — в будущей программе, названной «Международным комедийным хитом», будут принимать участие и сами участники украинского «Дизель шоу».

Известно, что среди основных владельцев СТС Медиа значатся российские госбанки и друзья Владимира Путина.

«От патриотически настроенных зрителей из Украины ничего не скрыть. Надеемся скоро узнать, сколько стоил этот контракт и как долго передача просуществует на каналах агрессора», — пишет по поводу скандала телеграмм-канал «Украина сейчас».

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