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Шоу-бизнес

Мишина показала полные любви видео с Эллертом и ее сыном Платоном

12:50 25 января 2021
Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина рассказала в Stories Instagram, как отдыхала в Одессе вместе с сыном Платоном и Александром Эллертом.

Актриса показала видео из бассейна, в котором мальчик резвился вместе с другом мамы. Затем троица побывала в ресторане. Мишина прокомментировала, что это ужин с ее любимыми мужчинами.

В номере отеля Эллерт и 9-летний Платон «релаксировали» в джакузи.

Затем все трое пытались сделать гимнастические упражнения.

И все время мужчина много внимания уделял маленькому Платону, резвясь и дурачась с ним. Похоже, что избранник Мишиной нашел подход к сыну своей возлюбленной.

Между тем, Эллерт неоднократно намекал, что хочет общих детей с Мишиной и даже показал, как они могут выглядеть.

Фото Instagram/misha.k.ua

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