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Шоу-бизнес

«Не ревнуй»: Лилия Ребрик прижалась к Олегу Виннику и обратилась к мужу

13:31 25 января 2021
Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик похвасталась фото с «кумиром миллионов» — популярным певцом Олегом Винником, предупредив супруга, что ревновать не следует.

«Сколько же „падав безжалісно град, била блискавиця“ и как долго же „плакало одиноке серце“!? Но вот оно — фото в телефоне на память. Как говорят, радуйтесь, волчицы, а Дикий (супруг телеведущей танцор Андрей Дикий. — Авт.) — не ревнуй. Все равно мое сердце принадлежит тебе», — хвастается телеведущая фото с Винником в своем Instagram.

Ранее фото с Олегом Винником опубликовал телеведущий Юрий Горбунов, назвавший певца «повелителем волчиц». Фото он охарактеризовал, как лечебное, порекомендовав его прикладывать к «слабым местам».

Фото Лилии Ребрик из социальных сетей.

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