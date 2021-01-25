«Как через 6 лет?» Асмус шокировало предсказание о замужестве

Российская актриса Кристина Асмус, после расставания с Гариком Харламовым, поинтересовалась, когда же она снова станет замужней женщиной.

Предсказание в Stories Instagram о том, что новый брак у Асмус будет только через 6 лет, шокировал молодую женщину, которая с ужасом отметила, что тогда ей будет «уже 38!».

Напомним, Асмус развелась с Харламовым после семи лет брака. У пары подрастает дочь Анастасия. Девочка общается с отцом. Недавно бывшие супруги вместе сводили дочку в кино. Асмус разрекламировала картину, в которой сыграл ее бывший муж, назвав ее новогодней сказкой.

Фото instagram.com/asmuskristina/

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