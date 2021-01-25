28.09 / 28.29 33.97 / 34.38
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Как через 6 лет?» Асмус шокировало предсказание о замужестве

13:32 25 января 2021
Асмус

Российская актриса Кристина Асмус, после расставания с Гариком Харламовым, поинтересовалась, когда же она снова станет замужней женщиной.

Предсказание в Stories Instagram о том, что новый брак у Асмус будет только через 6 лет, шокировал молодую женщину, которая с ужасом отметила, что тогда ей будет «уже 38!».

Напомним, Асмус развелась с Харламовым после семи лет брака. У пары подрастает дочь Анастасия. Девочка общается с отцом. Недавно бывшие супруги вместе сводили дочку в кино. Асмус разрекламировала картину, в которой сыграл ее бывший муж, назвав ее новогодней сказкой.

Фото instagram.com/asmuskristina/

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер