Внучка Софии Ротару покрасовалась в коротком платье

Внучка Софии Ротару Соня, которая после новогодних праздников покинула Украину, показала свежее фото из Майами.

Девушка в маленьком черном платье позирует на мосту, демонстрируя длинные ноги и точеную фигурку. Юная модель призывает принимать себя такой, какая есть.

Поклонникам девушки фото понравилось. Они засыпали Соню комплиментами.

Напомним, внучка Софии Ротару живет и учится в США, где занята на съемках и работает в качестве модели.

На днях Соня Евдокименко показала фото с женихом Денисом Жадановым. Девушка приняла предложение руки и сердца от молодого украинского миллионера осенью прошлого года. Знаменитая бабушка Сони считает, что в 19 лет внучке не стоит спешить с замужеством.

Фото Instagram/iamsofiaeve

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