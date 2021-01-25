"Собираешься в шоу "Холостяк"?: в сети обсуждают новость о разводе известного радиоведущего

Радиоведущий Слава Демин объявил, что разводится с женой Кристиной. Семейный союз просуществовал 13 лет, у пары подрастает 10-летний сын. Тем не менее, Демин признал, что отношения стали токсичными, а потому лучше будет их закончить.

«Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас», — объяснил радиоведущий". «Мы остались в хороших отношениях, никто не бил посуду и не выбрасывал диваны из окна», — добавил Демин.

Facebook-подписчики радиоведущего предполагают, что теперь Демину — прямая дорога на шоу «Холостяк».

Телеведущий Григорий Решетник грустит, что распалась такая гармоничная и взаимодополняющая пара:

А актриса Тала Калатай, пережившая развод в 2018 году, сопереживает приятелям, но надеется, что те останутся друзьями.

В соцсетях комментаторы похвалили семью Деминых за то, что те расстаются цивилизованно, без публичных разборок.

Напомним, ранее Демин высоко оценил откровенные фото Нади Дорофеевой, которые певица сняла во время отпуска на Бали. Кроме того, Демин заставил оправдываться экс-«Холостячку» Ксению Мишину, когда усомнился в искренности чувств героев телешоу.

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