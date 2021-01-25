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Шоу-бизнес

Кошевой поздравил именинника Зеленского фотографией из прошлого

15:48 25 января 2021
Зеленский

Шоумен Евгений Кошевой поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения — 25 января тому исполнилось 43 года.

«Желаю настроения, как на этой фотке. И в работе, и по жизни…» — написал Кошевой в комментарии к их совместной фотографии из недалекого прошлого, которую он выложил в Instagram.

На фото — радостные Зеленский и Кошевой в костюмах и галстуках-бабочках.

Похожим образом поздравила мужа и супруга президента Елена Зеленская. Она выложила в соцсети их фото с Владимиром Зеленским, написав: «На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты — счастливый и улыбающийся».

Фото Владимира Зеленского из социальных сетей.

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