Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

В ночь на 25 января в Москве умер знаменитый стилист Александр Шевчук. Он создавал образы для самых известных персон российского шоу-бизнеса: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркоровым, Ларисы Долиной, Земфиры, Полины Гагариной. Работой вместе с творческим гением Шевчука в свое время хвастался Борис Моисеев.

Первой о смерти стилиста и друга сообщила Лайма Вайкуле.

Скорбит по рано ушедшему приятелю певец Дмитрий Колдун. По его словам, именно Шевчуку он обязан своим легкоузнаваемым сценическим образом.

Оперная дива Анна Нетребко также признает заслуги Шевчука и называет его «Волшебником Красоты».

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая и сама недавно оказалась в инвалидном кресле, все не может оправиться от шока после смерти Шевчука.

Кристина Орбакайте тоже с уходом Шевчука потеряла талантливого стилиста и доброго друга.

По информации «СтарХит», 54-летний стилист скончался из-за последствий аппендицита. Александра слишком поздно прооперировали, к тому моменту уже успел начаться перитонит, который и привел к летальному исходу.

Напомним, январь 2021 года стал печальным месяцем для мира моды. Ушел из жизни украинский кутюрье Сергей Ермаков. Дизайнер из-за диабета был практически незрячим, но это не мешало ему создавать платья-шедевры для украинских звезд.

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