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Шоу-бизнес

"Зацелованного" Тиной Кароль Горбунова уличили в незнании украинского языка

16:10 25 января 2021
Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов поздравил певицу Тину Кароль с днем рождения, и тут же получил «ответочку» от внимательных подписчиков.

Так, в своем Instagram телеведущий выложил фото с Тиной Кароль, пожелав ей «цвести, радовать, вдохновлять и всегда быть счастливой».

На фото Горбунов обнимает за талию певицу, на которой надето черное платье с глубоким вырезом.

Внимание фолловеров привлек тот факт, что на подбородке Юрия Горбунова видны следы, похоже, помады. Последовало замечание и по поводу слова «цвести».

Ранее Юрий Горбунов выложил в сеть фото с певцом Олегом Винником, пошутив о «лечебности» фотографии «повелителя волчиц»: «Прикладывайте слабые места — фото лечебное».

Фото Юрия Горбунова из социальных сетей.

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