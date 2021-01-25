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Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Шепелева трогательно поздравила его с днем рождения

16:25 25 января 2021
Дмитрий Шепелев

Возлюбленная Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова трогательно поздравила его с днем рождения. Телеведущему исполнилось 38 лет. Из-за карантина день рождения отмечали дома в семейном кругу. Екатерина впервые публично призналась Дмитрию в любви, опубликовав пост в Instagram.

«Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся» Спасибо тебе! С Днём Рождения! Люблю♥, — написала Екатерина.

Напомним, Тулупова и Шепелев вместе около трех лет. Свои отношения не афишировали. Их познакомили дети — сын Дмитрия от покойной певицы Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Лада ходили в один детский сад.

Недавно Дмитрий решил продать долю сына в квартире Жанны Фриске. Такой шаг телеведущего вызвал возмущение родителей певицы.

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