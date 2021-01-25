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Шоу-бизнес

Илона Гвоздева поделилась "бесценным фото" дочери: сеть в восторге

16:30 25 января 2021
илона гвоздева

Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, бывшая участница популярного шоу «Танці з зірками», поделилась снимками своей подросшей дочери. «Бесценные фото», — назвала их Илона.

Несмотря на то, что Валерии только пять лет, она очень серьезная и выглядит как настоящая юная леди. Похоже, повзрослеть девочку заставило появление на свет братика.

Подписчики не скупились на комплименты для юной Рии и нашли невероятное сходство с мамой.

В октябре Илона Гвоздева во второй раз стала мамой: новорожденного мальчика назвали Домиником. Хореограф уже возобновила занятия танцами.

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