"Мои любимые птички": победительница "Х-фактора" похвасталась новым тату

Молодая украинская певица Элина Иващенко, победительница десятого сезона шоу «Х-фактор», похвасталась своей новой татуировкой. На предплечье у девушки появилась стайка резвящихся ласточек — любимые птицы Элины.

В январе Элина отметила 19-летие, и татуировка стала своеобразным символом взросления. «Мои милые птички, рада видеть вас у себя на теле», — довольна Элина.

Поклонники «украинской Адель» восхищаются изысканностью татуировки. Общий вердикт: рисунок выполнен мастерски и подходит обладательнице тату.

Напомним, ранее Элина Иващенко попала в скандал после выступления в Беларуси. В то время как белорусская оппозиция просила артистов бойкотировать концерты в Минске и других крупных городах, украинская певица присоединилась к тем, кто выступал на новогоднем приеме в столице Беларуси. Летом 2020 года Иващенко получила солидную денежную премию за первое место на «Славянском базаре» в белорусском Витебске (Беларусь). Украинке досталась и особая премия от Александра Лукашенко.

174

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter