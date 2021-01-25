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Шоу-бизнес

В семье еще одной украинской звезды случилось горе

17:59 25 января 2021
иван ганзера

В семью певца Ивана Ганзеры пришло горе. Слабовидящий исполнитель, победивший в первом сезоне шоу «Голос країни», 25 января лишился отца. Николай Иванович Ганзера, которому была посвящена песня «Тато», скончался.

Соболезнования певцу высказали коллеги по сцене:

Семья Ивана Ганзеры отличалась очень патриотической позицией. Певец часто давал концерты для украинских военных в зоне АТО/ООС. Скорбь Ивана Ганзеры разделяют известные политики.

Читайте также: Иван Ганзера: «Когда в финале назвали мое имя, я почувствовал, что не могу устоять на месте. И я побежал…»

Напомним, недавно умер отец певицы Насти Каменских. Алексей Жмур работал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.

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