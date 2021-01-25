28.09 / 28.28 33.96 / 34.37
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Убило инородное тело: СМИ раскрыли неожиданные подробности смерти стилиста Пугачевой

18:35 25 января 2021
шевчук

Российский звездный стилист Александр Шевчук, работавший с самыми яркими представителями шоу-бизнеса, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. В российских СМИ была озвучена неожиданная причина смерти имиджмейкера. Как сообщает mk.ru, Шевчук скончался из-за стремительно развившегося некроза тканей, а тот, в свою очередь, наступил вследствие травмы инородным телом.

Ранее была выдвинута версия, что стилист скончался из-за перитонита, вызванного воспалением аппендикса. По информации mk.ru, картина происшествия выглядела несколько иначе. Как утверждают источники издания, Шевчука госпитализировали после зажигательной холостяцкой вечеринки у него в квартире. При госпитализации у пациента обнаружили инородное тело в прямой кишке, которое вызвало кровотечение и некроз тканей. Врачи не смогли справиться с последствиями травмы.

Кто присутствовал на вечеринке у Шевчука, доподлинно неизвестно, врачей вызвала утром знакомая имиджмейкера. К тому времени, когда женщина появилась в квартире, все гости уже разошлись, дома оставался только хозяин жилья.

Напомним, Александр Шевчук создавал яркие образы для многих российских поп-звезд: Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Бориса Моисеева, Земфиры, Ларисы Долиной.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Игорь Николаев

Дочь Игоря Николаева поразила сходством с мачехой

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер