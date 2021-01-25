Убило инородное тело: СМИ раскрыли неожиданные подробности смерти стилиста Пугачевой

Российский звездный стилист Александр Шевчук, работавший с самыми яркими представителями шоу-бизнеса, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. В российских СМИ была озвучена неожиданная причина смерти имиджмейкера. Как сообщает mk.ru, Шевчук скончался из-за стремительно развившегося некроза тканей, а тот, в свою очередь, наступил вследствие травмы инородным телом.

Ранее была выдвинута версия, что стилист скончался из-за перитонита, вызванного воспалением аппендикса. По информации mk.ru, картина происшествия выглядела несколько иначе. Как утверждают источники издания, Шевчука госпитализировали после зажигательной холостяцкой вечеринки у него в квартире. При госпитализации у пациента обнаружили инородное тело в прямой кишке, которое вызвало кровотечение и некроз тканей. Врачи не смогли справиться с последствиями травмы.

Кто присутствовал на вечеринке у Шевчука, доподлинно неизвестно, врачей вызвала утром знакомая имиджмейкера. К тому времени, когда женщина появилась в квартире, все гости уже разошлись, дома оставался только хозяин жилья.

Напомним, Александр Шевчук создавал яркие образы для многих российских поп-звезд: Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Бориса Моисеева, Земфиры, Ларисы Долиной.

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