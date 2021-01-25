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Шоу-бизнес

"Мой дом в Украине": Максакова объяснила свой скандальный визит в Москву

19:03 25 января 2021
максакова

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, после четырех лет жизни в Киеве неожиданно появилась в Москве. В интервью bfm.ru Максакова утверждает, что своим домом по-прежнему считает Украину, а в российскую столицу прилетела, поскольку идут судебные споры за ее московскую квартиру.

Второй стороной квартирных споров является Денис Панаитов, экс-начальник райотдела Следственного комитета РФ. Ранее Максакова называла Панаитова заказчиком убийства Вороненкова, а теперь опасается мести.

«Я сделала свой визит в Москву таким гласным и шумным по одной причине: я опасаюсь за свою безопасность… Я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей», — говорит вдова Вороненкова.

Максакова утверждает, что передала права Панаитову на квартиру в Москве, взамен должна была получить квартиру в Киеве, но второй участник сделки свое обязательство не выполнил.

«Я, может быть, нагнетаю, но мне кажется, что если бы я в тот день оказалась рядом с Денисом и убиты были бы мы оба, то никто бы об этой квартире даже не вспомнил. Но я не отступила, и уже почти четыре года идут суды, последняя кассация встала на мою сторону», — уточнила Максакова.

«Дом мой в Украине, и у меня там ребенок… Меня в Украине понимают. Они же понимают, что мне нужно бороться за свое имущество, которое у меня просто отобрали», — подытожила вдова Вороненкова.

Напомним, экс-депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис Вороненков покинули Россию в декабре 2016 года и переехали в Киев. В марте 2017 года Вороненкова убили в центре Киева. Максакова осталась жить в Украине.

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