Российских певиц Апину и Глебову признали угрозой нацбезопасности Украины

«Черный» список артистов, которые не могут выступать с концертами в Украине, пополнился. 22 января в базу внесены еще две российские певицы — Алена Апина и Юлия Глебова (Беретта). Об этом сообщило Минкультуры.

Гражданки РФ признаны представляющими угрозу для национальной безопасности Украины. Такое решение принято Службой безопасности Украины. Причины попадания артистов в «черный» список СБУ не раскрывает, но, по всей видимости, певицам припомнили их концерты на оккупированной территории и оправдание агрессивной политики РФ. После внесения в перечень Апиной и Глебовой в списке насчитывается 159 фамилий.

Алена Апина (урожденная Елена Левочкина) в конце 80-х — начале 90-х годов была известна как участница группы «Комбинация», позже начала сольную карьеру. В 2000-х переключилась на преподавание вокала и работу на радио. Давала концерты в оккупированном Луганске (2018) и в оккупированном Севастополе (2019), после чего была внесена в базу сайта «Миротворец».

Юлия Беретта (настоящее имя Юлия Глебова, до замужества — Юлия Долгашева) в шоу-бизнесе засветилась как участница группы «Стрелки». В 2002 году покинула группу и под псевдонимом Беретта выступает сольно. Певица с 2017 года в базе «Миротворца» из-за концерта в оккупированном Луганске. Год спустя Беретта выступала еще и в оккупированном Донецке.

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