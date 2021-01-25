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Шоу-бизнес

"Машина": Тарас Цымбалюк впечатлил рельефом тела

22:46 25 января 2021
цымбалюк

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк активно работает над своей физической формой. В интервью «ФАКТАМ» актер рассказывал, что около часа в день посвящает работе над телом. В таком режиме актер дошел до веса 97 кг и может продемонстрировать в Instagram стальные мышцы.

Цымбалюк признается, что занят в нескольких кинопроектах и не может уделять интенсивным тренировкам столько времени, как хотелось бы. Поэтому рельеф тела — «ничего так», но форма все еще не самая лучшая.

А вот поклонники не скупились на похвалы. «Идеальный вес», «Красавец» «Мышцы — огонь», «Машина», — отмечали они.

Напомним, ранее Цымбалюк с невестой снялись в фотосессии в стиле ню. А в декабре актер появился в кровавом клипе группы «Ленинград».

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

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