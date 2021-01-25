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Шоу-бизнес

"Всем папам желаю того же": Гарика Харламова растрогал рисунок дочери

23:02 25 января 2021
харламов

Шоумен Гарик Харламов показал рисунки семилетней дочери Насти. Девочка изобразила отца в виде дерева в окружении сердечек. «Всем папам желаю того же», — подписал пост Харламов.

Подписчики отмечают, что рисунок получился символическим: «Дерево такое основательное. Ребенок любит и опирается на папу, Милота!».

Напомним, Харламов и Асмус после того, как оформили развод, решили, что девочка будет жить с мамой, но отец сможет принимать участие в ее воспитании и беспрепятственно видеться с ней.

Фото garikkharlamov/Instagram

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