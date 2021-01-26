«Я купил новое лицо»: стремительно худеющий Фадеев прокомментировал подтяжку

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сбросил более 100 килограммов и продолжает стремительно худеть. На новых фото в Instagram Фадеев изменился до неузнаваемости.

На странице Фадеева подписчики в основном поддерживают продюсера, хотя конспирологические версии о подтяжке/пересадке лица тоже прозвучали. С доморощенными конспирологами у Максима разговор был краткий.

Ранее Фадеев уточнял, что более семи лет весил свыше 200 килограммов. Теперь продюсер похудел до 104 кг, а конечная цель — поддерживать вес у отметки 90 килограммов.

Музыкант пригрозил судом врачу-диетологу Алексею Ковалькову. Распространяемые доктором слухи о причинах похудения Фадеева сам продюсер называет «тотальной ложью». Он заверил, что не подвергался хирургическим операциям, в том числе и на желудке.

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