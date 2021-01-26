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Шоу-бизнес

Невестка Оксаны Марченко предстала в пижаме возле неубранной постели

7:39 26 января 2021
марченко

Модель и Instagram-блогер Катерина Марченко, невестка телеведущей Оксаны Марченко, продолжает публиковать фото, снятые в непринужденной домашней обстановке. На этот раз Катерина сфотографировалась в пижаме в проеме дверей, ведущих в спальню.

Фото стало хорошей иллюстрацией к мудрости о том, как важен домашний уют, особенно если за окном — зимние холода. «Когда на улице серость и холод, так хочется скорее домой», — соглашается Марченко.

Ранее в той же «домашней» серии появились фото Катерины Марченко, позирующей в постели, и снимки модели в уютном домашнем халате.

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