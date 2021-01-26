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Шоу-бизнес

Санта Димопулос впечатлила фотографией из шикарного самолета

8:33 26 января 2021
димопулос

Бывшая участница группы «ВИА Гра» и победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос показала фото из шикарного самолета Emirates Airlines. Семья, судя по всему летела первым классом, VIP-пассажирам был представлен отдельный сьют (небольшое купе с возможностью отгородиться от других путешественников).

В роскошном авиалайнере Санта с дочерью Софией возвращались с Мальдивских островов, где недавно отдыхали. До этого Димопулос с мужем и дочкой побывали в Дубае.

Напомним, Санта Димопулос замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Свадьба состоялась в 2015 году. 14 сентября 2019 года у пары родилась дочь София.

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