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Шоу-бизнес

Отдыхающая на Мальдивах Леся Никитюк вопросом о мивине задела преподавательницу

9:14 26 января 2021
леся никитюк

Телеведущая Леся Никитюк пыталась похвастать отдыхом на Мальдивах и обидела тех подписчиков, кто зарабатывает существенно меньше, чем успешная телезвезда.

«Никогда не побывать на Мальдивах — преступление», — заявила Никитюк.

На это Лесе дали понять, что она, похоже, совсем оторвалась от украинских реалий. В некоторых сферах, например, в педагогике, даже год жесткой экономии не позволит скопить на отдых на Мальдивах.


Автор топового комментария — Наталия Микитенко, — судя по сторис, преподает в «Полтавской политехнике».

В качестве хобби Наталия ведет свой блог Селянка_Панянка, где с доброй иронией подражает гламурным Инстаграм-дивам.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, что стала ведущей программы «Орел и решка» благодаря Владимиру Зеленскому.

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