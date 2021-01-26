«Охотник на монстров» с Миллой Йовович и украинская комедия «Все буде Ок!»: что посмотреть в кино с 28 января

После локдауна, который длился в Украине больше двух недель, снова заработали кинотеатры. В четверг, 28 января, запланирована премьера пяти фильмов, в том числе отечественной комедии «Все буде Ок!», а также триллера «Пик страха», в съемках которого активное участие принимали украинские кинематографисты. Премьерой недели считается голливудский фантастический боевик «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли. Поклонники европейского кино смогут посмотреть драму «Мой друг Зигмунд Фрейд», в которой одну из последних своих ролей сыграл знаменитый актер Бруно Ганц. Внимание любителей фантастики может привлечь американский фильм «Выше неба».

«Все буде Ок!»

(12+, Украина, Ukrainian West Film, комедия)

Накануне Нового года героиня фильма остается без бизнеса и возлюбленного, который ее бросил. Дома ей портит нервы эксцентричная мама. Решив изменить свою жизнь, молодая женщина садится в автобус и отправляется в Польшу. Вот только прощание с лучшей подругой перед поездкой было излишне наполнено вином. Перепутав автобус, героиня фильма оказывается в Буковеле, где с ней происходят случайные события, которые иначе как новогодними чудесами и не назовешь… Снял фильм директор Ивано-Франковского «Нового театра» Тарас Бенюк. Главные роли исполнили Ирина Бенюк, Владимир Невельский, Ирма Витовская, Ирина Деблюк. Съемки проходили в Буковеле в январе 2020 года. Музыку к фильму записала популярная группа «СКАЙ».

«Пик страха»

(16+, Украина — США — Испания, Lionsgate/Grindstone Entertainment Group, триллер, ужасы)

Молодая пара сноубордистов приезжает в Грузию. В небольшом полупустом отеле их предупреждают, что некоторые горные трассы лучше не использовать для катания, но влюбленных этот совет только раззадорил. В результате девушка теряет своего парня и остается один на один с суровой природой в незнакомых местах. Но это испытание оказывается не самым опасным. Неожиданно появляется таинственный незнакомец в черном на сноуборде, который преследует непрошеную гостью… Режиссером фильма выступил Станислав Капралов. С самого начала картина делалась для международного проката, поэтому снималась на английском языке. Главные роли исполнили Иванна Сахно (звезда сериала «Леся+Рома»), испанский актер Алекс Хэфнер («Несмотря ни на что»), грузинская актриса-дебютантка Мариам Сулакадзе.

«Охотник на монстров»

(12+, США — Китай — Япония — Канада, Sony Pictures, фантастический боевик, бюджет — 60 миллионов долларов)

Фильм снят по мотивам популярной видеоигры Monster Hunter американским режиссером Полом Андерсоном, который прославился серией «Обитель зла» с Миллой Йовович. Она же исполнила главную роль и в этой ленте своего мужа. В фильме также задействованы тайский актер Тони Джаа, известный по боевикам «Онг Бак», американский рэпер T.I. и Рон Перлман, сыгравший Хеллбоя. Андерсон постарался сохранить оригинальную стилистику популярного в Японии жанра кайдзю, главными героями которого являются гигантские монстры, с которыми вынуждены сражаться люди. Самым популярным представителем кайдзю в мире является Годзилла. «Охотник на монстров» вышел в прокат в США, Китае, Великобритании и Нидерландах в начале декабря 2020 года и собрал 21,5 миллиона долларов, заработав при этом противоречивые оценки критиков и зрителей.

«Мой друг Зигмунд Фрейд»

(12+, Австрия — Германия, Epo-Film Produktionsgesellschaft, драма)

Фильм снят по мотивам бестселлера «Продавец табачного киоска» австрийского писателя Роберта Зиталера. Роль Зигмунда Фрейда великолепно сыграл культовый актер Бруно Ганц («Небо над Берлином»), который, к сожалению, скончался в феврале 2019 года. Действие картины происходит в Вене накануне начала Второй мировой войны. Молодой человек (австрийский актер Симон Морзе), оказавшись в австрийской столице, случайно знакомится со знаменитым Фрейдом. И психоаналитик помогает ему разобраться в чувствах, которые герой фильма испытывает к одной девушке… Фильм получил высокую оценку критиков в Европе.

«Выше неба» (оригинальное название Beyond the Sky, в Интернете известен как «Секретные файлы: Над небесами»)

(16+, США, RLJE Films, фантастика, бюджет — 1,5 миллиона долларов)

Главный герой фильма хочет снять документальный фильм о людях, которые утверждают, что их похищали инопланетяне. У него есть своя история. Когда ему было семь лет, его мать поссорилась с отцом и ушла из дома. Больше он ее не видел. Отец убеждал его, что маму забрали инопланетяне… Снял картину режиссер Фульвио Сестито. Главные роли исполнили Райан Карнс (сериал «Отчаянные домохозяйки») и Джордан Дэнджер («Живущие среди нас»).

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