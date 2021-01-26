28.07 / 28.27 33.88 / 34.28
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Разгадано шикарное место отдыха Веры Брежневой с мужем

10:15 26 января 2021
брежнева

Певица Вера Брежнева после отпуска в Дубае устроила себе еще и активный отдых в окружении гор. Звезда не упоминала, где находится райский уголок, но внимательные подписчики узнали горное озеро Гарда в Италии у южного подножья Альп.

Ранее муж Брежневой Константин Меладзе упоминал, что у него есть недвижимость в Киеве и Москве, но на склоне лет продюсер намерен осесть в европейской стране и для этого приобрел дом в Северной Италии. Жилье у озера Гарда Меладзе считает своим местом силы.

В начале января Брежнева сняла видео, как Меладзе играет на рояле, периодически поглядывая в окно на горы, живописное озеро и расцветающую природу. Судя по всему, видео снималось именно в доме Меладзе и Брежневой в Италии.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала в пижаме возле неубранной постели

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер