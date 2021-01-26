Разгадано шикарное место отдыха Веры Брежневой с мужем

Певица Вера Брежнева после отпуска в Дубае устроила себе еще и активный отдых в окружении гор. Звезда не упоминала, где находится райский уголок, но внимательные подписчики узнали горное озеро Гарда в Италии у южного подножья Альп.

Ранее муж Брежневой Константин Меладзе упоминал, что у него есть недвижимость в Киеве и Москве, но на склоне лет продюсер намерен осесть в европейской стране и для этого приобрел дом в Северной Италии. Жилье у озера Гарда Меладзе считает своим местом силы.

В начале января Брежнева сняла видео, как Меладзе играет на рояле, периодически поглядывая в окно на горы, живописное озеро и расцветающую природу. Судя по всему, видео снималось именно в доме Меладзе и Брежневой в Италии.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter